El oficialismo pide la expulsión de la kirchnerista Florencia Carignano de la Cámara de Diputados

El bloque de La Libertad Avanza pidió la expulsión de la diputada kirchnerista Florencia Carignano tras un episodio ocurrido durante la sesión de este jueves en la que se debatió la reforma laboral en la Cámara de Diputados, donde la legisladora en cuestión desconectó los cables del taquígrafo. De tratarse en el recinto, se necesitarían los dos tercios del cuerpo legislativo para poder excluirla.

Según expresaron en un comunicado difundido este 20 de febrero, los libertarios acusaron a la legisladora de haber protagonizado “actos de sabotaje ilegales” que, sostienen, afectaron el normal funcionamiento del Congreso. En ese sentido, señalaron que cámaras del recinto registraron a Carignano desconectando micrófonos y otros dispositivos.

Desde el bloque libertario cuestionaron con dureza el accionar de la diputada y apuntaron contra el kirchnerismo, al considerar que “no está interesado en el debate parlamentario” sino en “imponer sus ideas mediante la violencia”. Además, remarcaron que este tipo de conductas “no pueden ser permitidas”.

En ese marco, informaron que presentaron un proyecto para facultar a la Presidencia de la Cámara a realizar una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

El texto del proyecto establece formalmente la exclusión de la diputada por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, en base a lo ocurrido durante la sesión especial. Allí se sostiene que la intervención de la legisladora habría interferido directamente en el sistema de registro taquigráfico y en el desarrollo del debate parlamentario.

La iniciativa también propone que, mientras avancen las actuaciones, Carignano sea apartada de manera preventiva, tomando como antecedente casos similares resueltos en la Cámara baja en los últimos años.

En los fundamentos, los autores del proyecto remarcan que el funcionamiento de los sistemas técnicos del recinto es clave para garantizar la validez de las sesiones y la transparencia institucional. En esa línea, advierten que ninguna diferencia política justifica obstaculizar el desarrollo de la actividad legislativa.

Además, mencionan antecedentes de la propia diputada en el recinto, incluyendo cruces verbales en sesiones anteriores, y sostienen que lo ocurrido no puede ser considerado un hecho aislado.

Por último, desde La Libertad Avanza convocaron al resto de los bloques a acompañar la iniciativa y advirtieron que “los actos de desestabilización no pueden ser tolerados” en el ámbito legislativo.