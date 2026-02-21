San Lorenzo buscará volver a la victoria ante Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura

El de este domingo será el primer enfrentamiento oficial entre el Ciclón y el elenco cordobés.

Hoy 06:34

San Lorenzo de Almagro recibirá este domingo a Estudiantes de Rio Cuarto desde las 17 en el estadio Pedro Bidegain, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro será arbitrado por Sebastián Martínez, con Diego Ceballos en el VAR, y contará con transmisión en vivo de ESPN Premium para toda Argentina.

El cruce enfrenta realidades opuestas. El Ciclón busca acercarse a los primeros puestos de la Zona A tras una serie irregular de resultados, mientras que el conjunto cordobés aún no ganó desde su ascenso y necesita sumar para salir del fondo de la Zona B.

El equipo dirigido por Damian Ayude viene de empatar 0-0 ante Union de Santa Fe y caer 1-0 en el clásico frente a Huracan. Actualmente ocupa el noveno lugar y necesita volver al triunfo para no perder terreno en la pelea.

Por su parte, el conjunto que conduce Ivan Delfino suma apenas un punto, producto de un empate y cuatro derrotas, incluida la goleada sufrida ante Atletico Tucuman.

El duelo tendrá además un dato histórico: será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

Para este compromiso, Ayude introducirá modificaciones. Jhohan Romaña regresará tras superar su lesión, Luciano Vietto tendría su primera titularidad y Agustín Ladstatter se perfila por el sector derecho.

El once probado fue con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Ábrego, Nicolás Tripichio; Ladstatter, Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello.

Además, el calendario apremia: pocos días después, San Lorenzo deberá enfrentar a Instituto Atletico Central Cordoba, con menos de 48 horas de descanso entre ambos compromisos.

Datos del partido

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Ábrego, Nicolás Tripichio; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Tomás González, Nicolás Talpone, Mauro Valiente; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Torneo Apertura 2026 – Fecha 6

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)

Hora: 17

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Diego Ceballos

TV: ESPN Premium

San Lorenzo se juega mucho en casa. Necesita recuperar confianza, sumar de a tres y meterse nuevamente en la conversación grande de la Zona A.