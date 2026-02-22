Cavani rompió el silencio tras los silbidos en la Bombonera con un fuerte posteo en sus redes sociales

El goleador uruguayo no tiene un buen nivel dentro de la cancha y los fanáticos no lo perdonaron en el partido ante Racing.
El empate entre Boca Juniors y Racing Club por el Torneo Apertura dejó una escena tensa en la Bombonera. Edinson Cavani fue uno de los principales apuntados por los hinchas y se retiró del campo de juego bajo una fuerte silbatina tras una floja actuación.
El delantero uruguayo volvió a ser titular después de cinco meses, pero no logró gravitar en el juego. Incluso, durante el encuentro, protagonizó una jugada de contraataque que generó la reprobación inmediata del público y terminó de marcar una noche complicada.
Horas después del partido, el Matador utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje claro sobre su presente. Publicó una imagen del encuentro ante la Academia y escribió: “Cuando las cosas no salen, es cuando más hay que seguir. Vamo Boca”.
El posteo generó repercusión inmediata entre los hinchas. Mientras algunos lo respaldaron y lo alentaron a revertir el momento, otros expresaron nuevamente su descontento por su rendimiento y las reiteradas ausencias por lesión.
La relación entre Cavani y parte del público atraviesa un momento delicado. Boca necesita respuestas dentro de la cancha y el experimentado goleador sabe que deberá recuperar su mejor versión para cambiar los silbidos por aplausos.