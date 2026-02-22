Barcelona quiere aprovechar la caída del Real Madrid y volver a la cima de la liga española

El elenco catalán recibe al Levante por la fecha 25 con la posibilidad de subirse a lo más alto de la tabla.
FC Barcelona recibe este domingo a Levante UD por la fecha 25 de LaLiga, con la gran oportunidad de volver a lo más alto de la tabla tras la caída del Real Madrid.
El encuentro se disputará desde las 12.15 (hora de Argentina) en el Spotify Camp Nou, en Barcelona, y contará con transmisión en vivo de ESPN 2 y Disney+.
El conjunto catalán sabe que depende de sí mismo para trepar a la cima. En un tramo decisivo del campeonato, cada punto comienza a pesar y el duelo ante Levante aparece como una oportunidad clave para dar el golpe y presionar a su clásico rival.
Del otro lado, el conjunto visitante intentará dar la sorpresa en condición de visitante y sumar en una cancha siempre exigente.
Barcelona: Joan García; Martín, Eric García, Cubarsí, Koundé; Olmo, De Jong, Fermín; Raphinha, Torres, Yamal.
Levante: Ryan; Pampín, Moreno, De la Fuente, Toljan; Losada, Raghouber, Olasagasti; García, Cortés, Espí.
Barcelona va por una victoria que lo devuelva a la cima y le permita encarar el tramo final del torneo con el liderazgo en sus manos.