Barcelona quiere aprovechar la caída del Real Madrid y volver a la cima de la liga española

El elenco catalán recibe al Levante por la fecha 25 con la posibilidad de subirse a lo más alto de la tabla.

Hoy 08:54

FC Barcelona recibe este domingo a Levante UD por la fecha 25 de LaLiga, con la gran oportunidad de volver a lo más alto de la tabla tras la caída del Real Madrid.

El encuentro se disputará desde las 12.15 (hora de Argentina) en el Spotify Camp Nou, en Barcelona, y contará con transmisión en vivo de ESPN 2 y Disney+.

El conjunto catalán sabe que depende de sí mismo para trepar a la cima. En un tramo decisivo del campeonato, cada punto comienza a pesar y el duelo ante Levante aparece como una oportunidad clave para dar el golpe y presionar a su clásico rival.

Del otro lado, el conjunto visitante intentará dar la sorpresa en condición de visitante y sumar en una cancha siempre exigente.

Probables formaciones

Barcelona: Joan García; Martín, Eric García, Cubarsí, Koundé; Olmo, De Jong, Fermín; Raphinha, Torres, Yamal.

Levante: Ryan; Pampín, Moreno, De la Fuente, Toljan; Losada, Raghouber, Olasagasti; García, Cortés, Espí.

Barcelona va por una victoria que lo devuelva a la cima y le permita encarar el tramo final del torneo con el liderazgo en sus manos.