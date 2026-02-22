Atención hinchas de Boca: el próximo partido en el que podrán asistir los visitantes

El Xeneize tendrá la posibilidad de contar con el apoyo de sus hinchas en una presentación fuera de casa.

Hoy 10:23

Mientras Boca Juniors sigue masticando bronca por la falta de resultados en este 2026 tras el empate sin goles frente a Racing Club, recibió una noticia alentadora a largo plazo: podría contar con su parcialidad en el duelo ante Talleres de Cordoba por la fecha 13.

El encuentro, previsto para abril en el Estadio Mario Alberto Kempes, abriría la posibilidad de que los hinchas xeneizes ocupen la tribuna sur del estadio cordobés. Si bien aún no hay confirmación oficial, no sería la primera vez que el club de la Ribera lleva público a un cruce con la T, algo que no sucede desde 2024.

Esta sería la tercera ocasión en la que Boca podrá contar con su gente tras el anuncio de la Asociacion del Futbol Argentino sobre el regreso del público visitante en julio de 2025.

El primer antecedente fue en agosto pasado frente a Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas, con victoria 3-0 gracias a los goles de Exequiel Zeballos, Alan Velasco y un tanto en contra de Ezequiel Centurión. Aquella noche le permitió al conjunto azul y oro cortar una racha de 120 días sin triunfos.

El segundo partido fue en septiembre ante Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. En esa oportunidad fue derrota 2-1, con un doblete de Abiel Osorio que dejó sin efecto el penal convertido por Leandro Paredes en un cierre vibrante.

La postura de Talleres

Desde la comisión directiva del Matador, encabezada por Andres Fassi, manifestaron la intención de recibir a la hinchada visitante para el cruce ante Boca.

Además, informaron que el próximo clásico frente a Instituto será exclusivo para socios albiazules, quienes no abonarán costos adicionales. En tanto, el enfrentamiento ante Belgrano se disputará bajo la modalidad “Día del Club”, con un abono extra para los afiliados.

En medio de un presente deportivo irregular, la posibilidad de contar con el aliento de su gente en Córdoba aparece como un impulso anímico para un Boca que necesita reencontrarse con los triunfos.