Tras el empate con Tigre, ¿cuándo vuelve a jugar Central Córdoba por el Torneo Apertura?

El Ferroviario volverá a presentarse en condición de local por la séptima fecha.

Hoy 13:20

Central Cordoba será local este martes 24 de febrero frente a Talleres de Cordoba por la séptima fecha del Liga Profesional de Futbol. El encuentro comenzará a las 19.45 y se disputará en el Estadio Unico Madre de Ciudades, con transmisión de TNT Sports.

El Ferroviario afronta un compromiso clave en la Zona A, donde buscará volver al triunfo luego del empate registrado este sábado ante Tigre. La localía aparece como un factor determinante para intentar sumar de a tres y mantenerse en la pelea.

El árbitro principal será Yael Falcon Perez, quien contará con la asistencia de Erik Grunmann (asistente 1) y Matías Bianchi (asistente 2). El cuarto árbitro designado es Nelson Sosa.

En el VAR estará Luis Lobo Medina, mientras que el AVAR será Marcos Horticolou. Se trata de una terna con experiencia para un duelo que puede marcar el rumbo del equipo santiagueño en el arranque del campeonato.

Central Córdoba tendrá una nueva prueba ante su gente, con la necesidad de hacerse fuerte en casa y recuperar terreno en la tabla.