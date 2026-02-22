Bareiro será convocado y podría debutar en Boca ante Gimnasia de Chivilcoy

El delantero paraguayo ya se entrena a la par del grupo y será parte de la delegación que viajará a Salta para el estreno en la Copa Argentina. Claudio Úbeda planea darle minutos en un contexto ideal.

Hoy 16:08

Adam Bareiro llega a Boca Juniors para ponerse la camiseta y jugar. Con ritmo tras su paso por Fortaleza y en medio de un equipo que viene sufriendo la falta de gol, Claudio Úbeda tiene decidido incluir al flamante refuerzo en la delegación para el debut en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy. La idea del cuerpo técnico es clara: que integre el banco y tenga sus primeros minutos.

Después del pálido empate ante Racing Club, que dejó más dudas que certezas y volvió a generar silbidos en La Bombonera, el paraguayo sumó entrenamientos intensos con el plantel y dejó buenas sensaciones puertas adentro. Lo notaron en óptimas condiciones físicas y futbolísticas, algo clave en un momento delicado para el equipo.

Úbeda lo citará para viajar este lunes a Salta con la intención de que sea alternativa en el banco. El cruce ante un rival del Federal A aparece como un escenario ideal para su debut, sobre todo teniendo en cuenta el bajo rendimiento reciente de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, que no lograron consolidarse como soluciones ofensivas en este arranque de temporada.

¿Cómo llega Bareiro? El atacante de 29 años marcó cuatro goles en ocho partidos en lo que va de 2026 con Fortaleza. Desde su arribo a Brasil acumuló 31 encuentros, 11 tantos y dos asistencias en 1.528 minutos. Boca lo incorporó en una operación cercana a los 3 millones de dólares, de los cuales la mitad fue para River Plate, dueño del 50% de su pase.

En cuanto al equipo, todo indica que Úbeda pondrá una formación con mayoría de suplentes, teniendo en cuenta la cercanía con el duelo ante Racing. Nombres como Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida podrían sumar minutos, mientras que Leandro Brey tiene chances concretas de ser el arquero en Salta. La noche copera puede marcar el primer capítulo de Bareiro con la azul y oro.