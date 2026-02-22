Central Córdoba pone en marcha la venta de entradas para recibir a Talleres en el Madre de Ciudades

El Ferro anunció el cronograma completo para el duelo de la fecha 7 del Torneo Apertura. Habrá venta online, presencial y un sector exclusivo para público neutral con valor único.

Hoy 16:23

Central Córdoba confirmó el inicio de la venta de entradas para el partido ante Talleres de Córdoba, correspondiente a la 7ª fecha del Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará el martes 24 de febrero a las 19:45 en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde se espera un gran marco de público.

La venta online estará disponible desde el lunes 23 a través del sitio oficial del club (www.cacentralcordoba.com). En tanto, la venta presencial en Ferromanía, tanto para socios como no socios, será el lunes 23 de 9 a 21 y el martes 24 de 9 a 15. El día del partido, las boleterías del estadio (Sector Sur) abrirán desde las 17 y hasta el inicio del encuentro, únicamente para público local.

En cuanto al público neutral, la venta será exclusivamente online y no se expenderán entradas en boletería. El valor único será de $50.000 y la Popular Sur estará habilitada para neutrales, según informó la institución.

Para los socios, habrá beneficios importantes: quienes tengan la cuota de enero al día ingresarán sin cargo a Platea Este y Popular Norte. Aquellos que deseen acceder a Platea Oeste deberán abonar un plus, ya sea por boletería o vía web. Además, la venta para socios será exclusivamente para Platea Oeste y la cuota social podrá abonarse hasta el lunes 24 a las 12:00 para acceder al beneficio.