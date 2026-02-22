Hallaron muerto a un hombre de 31 años en una vivienda del barrio Juan Felipe Ibarra

El cuerpo fue encontrado por el hijo de la dueña del inmueble durante la mañana del domingo. La Justicia ordenó pericias para determinar las causas del deceso.

Un hombre de 31 años fue encontrado sin vida durante la mañana de este domingo en una vivienda del barrio Juan Felipe Ibarra, en la ciudad Capital. La Justicia dispuso la realización de una autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

El procedimiento se inició alrededor de las 10.55, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 5 fueron alertados y se dirigieron al domicilio señalado. En el lugar se entrevistaron con la propietaria del inmueble, quien manifestó que desde marzo de 2025 le brindaba alojamiento al hombre.

Según relató, el joven atravesaba problemas de adicción al alcohol y otras sustancias, aunque la noche anterior se lo había observado en buen estado de salud. Cerca de las 9.30, el hijo de la dueña, de 34 años, intentó dialogar con él y lo encontró sin signos vitales.

La mujer también indicó que el fallecido había recuperado la libertad hacía aproximadamente un año, tras haber permanecido detenido durante tres años en el penal del Departamento Pintos por una causa de violencia de género. Tras su salida, habría mantenido conflictos familiares que derivaron en una prohibición de acercamiento hacia su hermana, motivo por el cual se encontraba residiendo en esa vivienda.

En el lugar trabajó personal policial y profesionales de sanidad. Por disposición del fiscal de turno, Martín Silva, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, y además se ordenó la toma de testimonios a quienes estuvieron presentes y a familiares del fallecido.

La investigación continúa para determinar fehacientemente las circunstancias del deceso.