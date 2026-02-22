Múltiples allanamientos en Capital por abuso de arma dejaron dos detenidos y secuestro de elementos clave

Los procedimientos se realizaron en los barrios Juramento, Sarmiento y Tradición. Se incautaron cartuchos, una vaina servida y otros objetos vinculados a la causa.

Hoy 19:27

Una serie de allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en distintos barrios de la ciudad Capital en el marco de una investigación por abuso de arma, lesiones y tenencia ilegal de arma de fuego, con intervención del Ministerio Público Fiscal y orden judicial correspondiente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los operativos fueron concretados por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 3, con la colaboración de las Unidades de Reserva, el Cuerpo Guardia de Infantería y USAR 24, quienes realizaron los ingresos y brindaron cobertura de seguridad en los domicilios intervenidos.

Las diligencias se desarrollaron en viviendas de los barrios Juramento, Sarmiento y Tradición, donde el personal interviniente procedió al secuestro de un tubo de hierro, una vaina servida, un cartucho calibre 12 y prendas de vestir, elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Como resultado de los procedimientos, dos masculinos fueron detenidos, uno de ellos menor de edad, quedando ambos alojados a disposición de la autoridad judicial interviniente.

La causa continúa con el análisis de los elementos incautados y las medidas procesales dispuestas por la fiscalía actuante.