Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 FEB 2026 | 27º
X
Espectaculos

Ulises Bueno confirmó quién es su nueva pareja y sorprendió a todos: de quién se trata

El músico atraviesa un buen presente emocional y musical. Sus seguidores felicitaron a la pareja por la noticia.

Hoy 19:32
Ulises Bueno

Ulises Bueno hizo oficial su nueva relación amorosa y sorprendió a su público al compartir la noticia en sus redes sociales. La confirmación llegó luego de varios rumores que circulaban desde hacía un tiempo en el ambiente del cuarteto.

La elección de hacer pública la relación en San Valentín terminó de despejar cualquier duda y marcó un momento especial que rápidamente generó repercusión entre quienes siguen su trayectoria.

La mujer con la que el cantante decidió blanquear su romance es Kei Rodríguez, quien ya formaba parte de su equipo de trabajo. Se desempeña como community manager y fotógrafa, acompañándolo en festivales, presentaciones y distintos eventos musicales.

Durante los últimos meses había sido vista con frecuencia en los bailes y actividades del artista, registrando imágenes y colaborando en la comunicación de sus shows, lo que despertó comentarios entre los seguidores.

La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa con un corazón como símbolo, gesto que oficializó la relación y puso fin a las especulaciones.

Además de su rol profesional, Rodríguez trabaja en Almenara y logró integrarse al círculo cercano del cantante, donde es valorada por su compromiso y buen trato. El vínculo se fortaleció con el tiempo, entre viajes, escenarios y jornadas compartidas, hasta convertirse en una relación sentimental.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ante la fiscal, Diego Salto revelaría los motivos por los cuales mató a Thania Santillán
  2. 2. Intento de usurpación: tensión, mediación judicial y restitución de la vivienda tras horas de conflicto
  3. 3. Femicidio de Thania Santillán: la autopsia confirmó los dos disparos y descartó abuso sexual
  4. 4. El clima en Santiago del Estero para este domingo 22 de febrero del 2026: humedad alta y probables tormentas aisladas
  5. 5. Se destacaron las propuestas que ofrece el Gimnasio Municipal
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT