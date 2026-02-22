Ingresar
Tras la derrota ante Vélez, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa

El entrenador del Millonario decidió no hablar luego de la caída 1-0 en el Amalfitani. El clima en Núñez es cada vez más tenso.

22/02/2026

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, decidió suspender la conferencia de prensa tras la derrota 1-0 frente a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. La determinación sorprendió y dejó en evidencia el duro momento que atraviesa el equipo.

El “Millonario” volvió a caer y profundizó una racha negativa que preocupa puertas adentro. La derrota en Liniers no solo lo dejó fuera de los puestos de playoffs, sino que también estiró una estadística alarmante: perdió 12 de los últimos 19 encuentros disputados. El equipo no encuentra regularidad y los cuestionamientos empiezan a crecer.

La ausencia de Gallardo ante los micrófonos reflejó el impacto del resultado. Habitualmente frontal en el análisis, el DT optó esta vez por el silencio en una noche caliente, con hinchas molestos y un clima espeso alrededor del plantel. River necesita reaccionar rápido si no quiere complicar su panorama en el campeonato.

