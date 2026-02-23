El dólar oficial vuelve a caer y se vende a $1385, su valor más bajo en cinco meses

El tipo de cambio minorista cotiza a $1390 y el mayorista toca los $1367, mientras que el techo de la banda cambiaria ya supera los $1600; bonos y acciones operan en rojo.

Hoy 14:03

a pax cambiaria se consolida en el arranque de esta semana. En un contexto de liquidaciones de divisas del campo, emisión de deuda corporativa, altas tasas de interés en pesos y un dólar estadounidense que se debilitó a nivel global, este lunes tanto el tipo de cambio oficial como los financieros extienden la tendencia a la baja y tocan valores que no se observaban hace cuatro meses.

En el segmento mayorista cotiza a $1367,19, equivalente a una caída de $8,78 frente al cierre del viernes (-0,64%). Entre una menor demanda de cobertura por parte de los importadores y una oferta que se mantiene firme, esta cotización toca el valor nominal más bajo desde el 13 de octubre del año pasado y marca una distancia del 17% con el techo de la banda de flotación ($1600,66).

La tendencia se repite en el dólar oficial minorista, que aparece en las pizarras del Banco Nación a $1390 para la venta, lo que significa una baja diaria de $5 (-0,3%). En este caso, no se veía un valor similar desde finales de septiembre pasado. En tanto, el precio promedio del mercado es de $1399,87, según el relevamiento de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

“La divisa estadounidense profundiza su tendencia bajista en el segmento mayorista, en un escenario marcado por la agresiva postura compradora del Banco Central y una paulatina reducción en las tasas de interés. Este retroceso no sólo reavivó el interés por el carry trade, pese a que los rendimientos en pesos comienzan a recortarse, sino que también generó un distanciamiento significativo con respecto al límite superior de la banda cambiaria″, dijo Ignacio Morales, chief investment officer de Wise Capital.

Los tipos de cambio financieros acompañan el movimiento de distensión generalizada. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1395,67, un retroceso de $6,41 frente al cierre del viernes (-0,5%). El contado con liquidación, usado para girar divisas al exterior, cede $1,25 y se negocia a $1438,50 (-0,1%).

Mientras tanto, los bonos soberanos en dólares retoman la tendencia negativa: este lunes, los Bonares caen 0,99% (AL41D) y los Globales lo hacen hasta 0,59% (GD29D). Este movimiento impacta en el riesgo país, índice que sube seis unidades y se ubica en 525 puntos básicos (+1,2%), según las pantallas de Rava Bursátil.

“La Argentina ha logrado una compresión de riesgo país fenomenal, acercándose al rendimiento de países con calificación B-. Sin embargo, aún hay camino por recorrer: mientras que el GD35 rinde cerca de 9,4%, créditos como Ecuador 2035 y El Salvador 2035 oscilan entre 7% y 8,6%. Así, mantener el objetivo de acumulación de reservas permitiría converger al rendimiento de estos países”, señalaron los analistas de GMA Capital.

Los números en rojo también se observan en la Bolsa porteña, en sintonía con la caída que presentan los principales índices accionarios de Estados Unidos. El S&P Merval cede 2,9% y cotiza en 2.790.639 unidades (US$1937 al ajustar por el CCL), empujado por el retroceso que muestran los papeles de Aluar (-4,8%), BBVA (-4,2%) y Banco Macro (-3,4%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR), en cambio, muestran variaciones dispares. Por un lado, avanzan los papeles de Irsa (+4,5%), Grupo Financiero Galicia (+2,4%) y Cresud (+2%). Por el otro, caen Globant (-7,4%), Central Puerto (-2,8%) y Mercado Libre (-2,6%).