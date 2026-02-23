Central Córdoba confirmó que se adhiere al paro del fútbol y repudió el “ataque judicial y mediático” contra la AFA

Central Córdoba oficializó su adhesión al paro total del fútbol argentino convocado para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino.

La institución del barrio Oeste dio a conocer su postura a través de un comunicado en el que repudió los ataques judiciales y mediáticos contra la entidad madre del fútbol nacional.

En el texto difundido a su parcialidad y al público en general, el Ferroviario confirmó que acompañará la medida impulsada por los clubes y expresó su preocupación por el escenario actual.

“Ataque judicial y mediático infundado”

En el comunicado, Central Córdoba sostuvo que el “ataque judicial y mediático sostenido” que viene recibiendo la AFA en los últimos meses resulta infundado y carente de sustento, y que genera un clima de incertidumbre que perjudica a todo el fútbol argentino.

Además, la institución advirtió sobre la influencia de determinados sectores mediáticos en procesos que —según remarcaron— deberían desarrollarse con absoluta independencia.

En ese marco, el club citó el antecedente del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Sheppard v. Maxwell (1966), donde se estableció que la cobertura sensacionalista puede vulnerar el derecho a un juicio justo. “El juez debe garantizar que el acusado reciba un juicio justo, libre de influencias externas”, remarcaron, aludiendo a la importancia de preservar la institucionalidad.

Defensa de la autonomía y del fútbol argentino

Desde el Ferroviario señalaron que, a pocos meses del Mundial y con la actividad en pleno desarrollo, determinadas medidas generan incertidumbre y afectan no solo a las instituciones, sino también a futbolistas, trabajadores y millones de hinchas.

Finalmente, Central Córdoba reafirmó su compromiso con la defensa de la autonomía institucional, el respeto por el debido proceso y la protección del fútbol argentino como patrimonio cultural y social del país.

De esta manera, el club santiagueño se suma formalmente a la suspensión de actividades en un conflicto que ya impacta de lleno en el calendario deportivo nacional.