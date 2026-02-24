Platense y Defensa y Justicia abren la fecha en Vicente López

El Calamar va por otro triunfo ante el Halcón para subirse a la cima.

Hoy 00:04

Platense y Defensa y Justicia se enfrentarán este martes desde las 17:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El “Calamar” quiere un nuevo triunfo para quedar como líder de la Zona A, mientras que el “Halcón” llega invicto y con apenas un punto menos.

El conjunto de Vicente López suma 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una sola derrota, ante Independiente. En la fecha pasada fue superior a Barracas Central y lo ganó sobre el cierre gracias al tanto de Augusto Lotti a los 41 minutos del segundo tiempo.

Del otro lado, Defensa acumula 10 unidades y todavía no perdió en el certamen. Superó a Riestra y Newell’s, ambos como visitante, e igualó los otros cuatro encuentros. Ahora buscará sumar de a tres para dar el salto a lo más alto.

Si Platense gana llegará a 14 puntos y quedará como único puntero de su grupo. En cambio, si el equipo de Florencio Varela se impone alcanzará las 13 unidades y se subirá momentáneamente a la cima, a la espera de lo que hagan Vélez y Estudiantes en la fecha.

El partido será televisado por TNT Sports. El árbitro designado es Bruno Amiconi, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.

Probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Ayrton Portillo, Elías Pereyra; Mateo Aguiar, Aarón Molinas, Rubén Botta, David Barbona; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.