En vivo: Platense y Defensa y Justicia abren la fecha en Vicente López

El Calamar va por otro triunfo ante el Halcón para subirse a la cima.

Hoy 17:11

Platense y Defensa y Justicia se enfrentarán este martes desde las 17:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El “Calamar” quiere un nuevo triunfo para quedar como líder de la Zona A, mientras que el “Halcón” llega invicto y con apenas un punto menos.

