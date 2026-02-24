Cómo sigue Paredes de su lesión y cuándo podría reaparecer en Boca

Tras perderse el clásico con Racing y el debut de este martes en la Copa Argentina, el capitán xeneize avanza a paso firme en la recuperación.

Hoy 09:00

Mientras Boca se enfoca en su debut en la Copa Argentina, con la obligación de ganar para darle aire al ciclo de Claudio Úbeda, en el predio de Ezeiza hay otra noticia que genera expectativa: Leandro Paredes ultima detalles para regresar a las canchas.

El capitán se perderá su segundo partido consecutivo —no estará ante Gimnasia de Chivilcoy—, pero su vuelta está prevista para el próximo compromiso frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en La Bombonera. Si no surgen contratiempos, el cuerpo médico le dará el alta en los próximos días y el mediocampista reaparecería este sábado.

Leandro Paredes arrastró un esguince de tobillo durante las primeras cinco fechas del Torneo Apertura. Jugó con dolor ante las urgencias del equipo, lo que afectó su nivel y encendió las alarmas.

Tras el empate con Platense, el campeón del mundo reconoció la situación: “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible”. Su salida en aquel encuentro fue una señal clara de que necesitaba frenar.

El volante no participó en el clásico ante Racing y tampoco lo hará en el estreno copero. En paralelo, compartió en redes sociales imágenes de su recuperación entre Boca Predio y las instalaciones de la AFA en Ezeiza, donde intensificó la rehabilitación.

Cuenta regresiva en La Bombonera

“Confía en el proceso y trabaja el doble. Solo así se verán los resultados”, escribió el exjugador de Roma y PSG en sus redes, enfocado en su regreso inmediato.