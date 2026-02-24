El contundente comunicado de Boca en respaldo a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino

La Comisión Directiva publicó en sus redes sociales un extenso texto en línea con otros clubes.

El fútbol argentino entrará en pausa tras el llamado a indagatoria de la Justicia para Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presuntas irregularidades impositivas. En ese contexto, los clubes de la Liga Profesional resolvieron un paro de actividades, y Boca confirmó en las últimas horas que acompañará la medida, además de expresar un fuerte respaldo a las autoridades de la casa madre.

La medida de fuerza comenzará el jueves 5 de marzo y se extenderá hasta el domingo 8, período en el que debía disputarse la fecha 9 del Torneo Apertura. Las jornadas coinciden con las indagatorias en la causa por evasión que involucra al presidente y al tesorero de la AFA.

Desde el club de la Ribera señalaron que la decisión responde a un escenario de “gran inquietud institucional” y remarcaron la necesidad de preservar la estabilidad del sistema. Además, reiteraron su postura en defensa del modelo de entidades sin fines de lucro y rechazaron el esquema de las SAD, en línea con otros clubes que también difundieron comunicados de apoyo.

En su posicionamiento, el Xeneize expresó: “No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero”.

El comunicado completo de Boca

La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors informa que el Club acompañará la resolución adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante la cual se dispone la suspensión de la fecha 9 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol como decisión excepcional.

En primer lugar, expresamos nuestra más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero.

En cuanto a la medida adoptada, se enmarca en un escenario que genera gran inquietud institucional para el conjunto del fútbol argentino. Las actuaciones recientemente impulsadas contra autoridades de la AFA, así como el modo en que han sido divulgadas públicamente determinadas decisiones, configuran una situación que trasciende un debate técnico o administrativo y que impacta en la normalidad del sistema.

Boca Juniors entiende que el funcionamiento regular de las instituciones que organizan la competencia constituye un principio básico para garantizar previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica. Cuando ese equilibrio se ve alterado, corresponde adoptar posiciones claras en resguardo del orden institucional.

Nuestro Club sostiene el modelo asociativo que históricamente ha distinguido al fútbol argentino: entidades sin fines de lucro, gobernadas por sus socios y con fuerte compromiso social. Defender ese esquema implica también preservar su autonomía frente a cualquier embate que intente debilitarlo.

Por ello, entendemos que actuar con responsabilidad institucional es una obligación cuando se encuentran comprometidos principios estructurales del sistema.

El Club Atlético Boca Juniors reafirma su compromiso con la estabilidad, la transparencia y el respeto al marco legal que debe regir para todas las instituciones del fútbol argentino.