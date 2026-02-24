Alerta meteorológica para Santiago del Estero: advierten por tormentas fuertes y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta a muy corto plazo y anticipa fenómenos intensos en las próximas horas. La temperatura superaba los 36 grados esta tarde.

Hoy 18:01

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un “alerta a muy corto plazo” por tormentas fuertes para la provincia de Santiago del Estero, donde podrían registrarse precipitaciones intensas acompañadas por ráfagas y eventual caída de granizo en las próximas horas.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del organismo, las condiciones atmosféricas actuales favorecen la formación de núcleos de tormenta de variada intensidad, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles fenómenos severos.

En el último registro difundido a las 17 horas, la temperatura en la capital santiagueña alcanzaba los 36,4 grados, mientras que la humedad se ubicaba en torno al 39%, valores que contribuyen a generar un ambiente propicio para el desarrollo de inestabilidad.