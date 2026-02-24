Ingresar
Docentes y directivos de los jardines de infantes de la Municipalidad participaron de una jornada de capacitación pedagógica

Participaron más de 340 docentes, entre directoras, maestras de sala y profesores especiales.

Hoy 21:25

Los docentes y equipos técnicos de los 27 jardines de infantes de la Municipalidad de la Capital participaron de una jornada de capacitación en servicio denominada: “Hacia una pedagogía de la bienvenida y el encuentro”, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Educativa.

La formación estuvo a cargo del pedagogo Matías Ques y contó con la asistencia de más de 340 docentes, entre directoras, maestras de sala y profesores especiales.

Durante el encuentro se abordó el núcleo pedagógico más sensible y fundantal del aprendizaje, el vínculo docente–niño/a tomando como ejes: la comunicación verbal y no verbal, los gestos, las miradas, el clima emocional del aula y la dimensión afectiva del rol docente.

En esa línea, se trabajó desde un enfoque que articula aportes de la neuropedagogía, la psicología y los principios de la pedagogía crítico-transformadora, la comprensión del impacto neurobiológico, emocional, ético y pedagógico del vínculo en la enseñanza y el desarrollo infantil. 

La jornada apuntó a generar procesos reflexivos que permitan transformar las prácticas docentes, favoreciendo vínculos respetuosos, sensibles, seguros y potenciadores del aprendizaje.

