Central Córdoba ya conoce a los árbitros para visitar a Independiente en Avellaneda

El Ferroviario jugará este sábado a las 20 ante el Rojo por la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 10:40

Central Córdoba ya tiene todo confirmado para su compromiso por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo santiagueño visitará a Independiente este sábado 28 de febrero, desde las 20.00 horas, en Avellaneda, en un duelo clave para seguir sumando en la tabla.

La Liga Profesional designó a Darío Herrera como árbitro principal del encuentro. El juez neuquino estará acompañado por Diego Bonfá como asistente 1 y Mauro Ramos Errasti como asistente 2. En tanto, el cuarto árbitro será Cristian Cernadas.

En el VAR estará Diego Ceballos, mientras que el AVAR será Pablo Giménez. Un equipo arbitral con experiencia para un partido que promete intensidad y mucha presión en el Libertadores de América.

El Ferroviario sabe que visitar al Rojo no es sencillo, pero apunta a dar el golpe en Avellaneda y traerse un resultado positivo que lo mantenga en carrera en este arranque del campeonato.

