Rusia afirma haber derribado casi 150 drones ucranianos en 12 horas, 17 de ellos rumbo a Moscú

Las defensas aéreas activaron cierres de aeropuertos y desvíos de vuelos tras una de las ofensivas más intensas registradas en los alrededores de la capital rusa.

Hoy 05:02

Las defensas antiaéreas de Rusia aseguraron haber derribado 148 drones ucranianos de ala fija en el transcurso de doce horas, entre la noche del jueves y la mañana de este viernes, incluidos 17 aparatos que se dirigían hacia la capital, Moscú, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

De acuerdo con dos comunicados difundidos en Telegram, 53 drones fueron abatidos durante la noche del jueves sobre diez regiones del país, entre ellos doce en la región de Moscú.

Horas más tarde, las fuerzas rusas informaron la destrucción de otros 95 drones en once regiones adicionales y sobre los mares Negro y de Azov, incluidos cinco que volaban hacia la capital.

En paralelo, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, había informado el jueves por la tarde que las fuerzas militares derribaron 27 drones en poco más de seis horas en zonas cercanas a la ciudad.

La escalada obligó a cerrar de manera temporal los cuatro aeropuertos moscovitas -Sheremétievo, Domodédovo, Vnúkovo y Zhukovski-, que reanudaron sus operaciones una vez levantada la alerta por nuevos ataques. Sin embargo, al menos diez vuelos fueron desviados y debieron aterrizar en la ciudad de Nizhni Nóvgorod.

Ucrania y Rusia mantienen a diario ataques cruzados con drones y misiles contra infraestructura estratégica, en una estrategia de desgaste destinada a debilitar las capacidades del adversario.

En ese contexto, la región fronteriza de Bélgorod, una de las más castigadas por los ataques ucranianos, sufrió durante la noche un ataque masivo con drones y misiles, informó su gobernador, Viacheslav Gladkov.

Aunque no se registraron víctimas, los bombardeos provocaron graves daños en el sistema energético, dejando a más de 60.000 usuarios sin electricidad, agua ni calefacción, según las autoridades locales.

En paralelo a la escalada de ataques, representantes de Ucrania y Estados Unidos mantuvieron el jueves una ronda de diálogo en Ginebra con la mira puesta en avanzar hacia una salida negociada al conflicto y preparar un nuevo esquema de conversaciones que incluya a Rusia.

Según confirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el intercambio dejó “una mayor disposición” para un próximo formato trilateral. “Lo más probable es que la próxima reunión se celebre en los Emiratos Árabes Unidos, concretamente en Abu Dabi”, afirmó en su discurso vespertino, y estimó que el encuentro podría realizarse a comienzos de marzo.

Las gestiones forman parte del proceso impulsado por Donald Trump para intentar poner fin a más de cuatro años de guerra. En ese marco, delegaciones rusa y ucraniana viajaron a Suiza para mantener reuniones por separado con funcionarios estadounidenses.

El principal negociador de Kiev, Rustem Umerov, se reunió durante unas seis horas con los enviados de Washington Steve Witkoff y Jared Kushner en un hotel céntrico de Ginebra.

Tras el encuentro, aseguró que las conversaciones se centraron especialmente en la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. “Trabajamos en detalle con los estadounidenses en un documento sobre la recuperación del país”, señaló, y sostuvo que ya se acordaron posiciones que servirán de base para futuros acuerdos.

Pese a los contactos, las negociaciones siguen lejos de un cierre. Rusia, que ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, insiste en su demanda de controlar por completo la región de Donetsk, una condición que Kiev rechaza de plano por considerarla equivalente a una capitulación.

Desde Moscú, el canciller Serguéi Lavrov advirtió que su país no maneja plazos para alcanzar un entendimiento. “No tenemos fechas límites, tenemos tareas. Las estamos llevando a cabo”, afirmó. En la misma línea, el Kremlin señaló que aún es prematuro hacer pronósticos sobre un eventual acuerdo.

Zelenski reiteró que una solución de fondo requerirá una reunión cara a cara con Vladimir Putin, aunque el Kremlin volvió a descartar una cumbre presidencial hasta que los equipos negociadores cierren un acuerdo definitivo.