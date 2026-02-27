Ramiro Petros ampliará su declaración y pidió que la indagatoria sea filmada

El imputado ampliará hoy su declaración y presentaría acusaciones contra personas que figuran como damnificadas en la causa por presuntas estafas.

Hoy 07:58

Ramiro Petros ampliará este viernes su declaración en calidad de imputado, en una audiencia que se desarrollará en el edificio del Ministerio Público Fiscal y a la que asistiría bajo un fuerte dispositivo de seguridad. En ese marco, anticipó que formulará una decena de denuncias contra personas que aparecen como damnificadas en los expedientes en su contra.

Petros permanece detenido en la Seccional Sexta, en el marco de legajos acumulados por supuestas estafas reiteradas, amenazas y portación ilegítima de armas de fuego de uso civil condicional, todo ello en concurso real de delitos.

Según trascendió, la jornada comenzará a las 9 con la realización de pericias psicológicas. Posteriormente, el imputado ampliará su indagatoria asistido por su abogada defensora, Moira Curi.

Pedido de registro audiovisual

La defensa presentó un escrito en el que solicitó que la audiencia “sea llevada a cabo en una sala provista de servicios de audio y video y con presencia del juez de turno”. El objetivo es que tanto la ampliación de la declaración como las denuncias anunciadas queden debidamente registradas en formato audiovisual.

Curi sostuvo que la intención es que “todo sea debidamente documentado”, especialmente en relación con las acusaciones que su defendido prevé formular durante el trámite.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, Petros aportaría documentación vinculada a las operaciones en las que se le atribuyen estafas por un monto cercano a $500 millones.

Si los tiempos procesales lo permiten, tras la audiencia sería examinado por el médico forense, ya que continúa bajo seguimiento por dificultades cardíacas. La semana pasada requirió dos asistencias médicas: una en el Hospital Independencia y otra en una clínica privada de calle Libertad.

Voceros médicos indicaron que los resultados de los estudios realizados en las últimas horas podrían estar disponibles entre hoy y mañana.