Lucas Janson, el relegado que empezó a ganar terreno en Boca

El delantero aprovechó las lesiones en ataque y su buen nivel ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina para meterse otra vez en la pelea. Claudio Úbeda ahora lo mira con otros ojos.

Hoy 08:25

El rendimiento de Lucas Janson fue una de las notas positivas que dejó la victoria de Boca Juniors frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. Más allá de la diferencia de categoría, el ex Tigre mostró movilidad, criterio y participación en los goles, algo que no venía logrando con continuidad. Su actuación cambió la percepción de Claudio Úbeda, quien hasta hace unos meses no lo tenía en cuenta.

Janson llegó desde Vélez Sarsfield a mediados de 2023 por cerca de tres millones de dólares, con la misión de darle profundidad a un plantel que competía en todos los frentes. Con Jorge Almirón tuvo oportunidades e incluso marcó goles, pero nunca alcanzó el nivel que había mostrado en el Fortín. Con el paso de los entrenadores fue perdiendo terreno y quedó relegado en la consideración general.

En dos años y medio acumuló poco más de 1.800 minutos y en 2025 apenas jugó seis partidos, solo uno como titular. En ese período pasaron Diego Martínez, Fernando Gago, Miguel Ángel Russo y el propio Úbeda, además de interinatos de Mariano Herrón. El patrón se repetía: cada nuevo DT le daba una chance a un Janson que venía sin rodaje, pero nunca lograba sostenerse en el tiempo.

Cuando parecía que su salida era una posibilidad concreta en el último mercado, apareció una oportunidad inesperada. Las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez lo devolvieron al equipo en el debut ante Deportivo Riestra. Sin embargo, tras un partido discreto, sufrió un desgarro grado II en el oblicuo abdominal izquierdo que lo dejó afuera tres encuentros y volvió a frenar su envión.

Ya recuperado, Úbeda volvió a confiar en él ante Platense y lo ratificó en Salta frente a Gimnasia de Chivilcoy. Allí se mostró activo, combinó bien con Malcom Braida por izquierda, participó en el primer gol y hasta generó una jugada polémica en la que Facundo Tello no sancionó un penal por un offside previo inexistente. Además, asistió a Adam Bareiro para su primer tanto con la azul y oro.

De cara al duelo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el Torneo Apertura, Janson pica en punta para repetir como titular. Si bien el cuerpo técnico no lo imagina como fija cuando el plantel esté completo, su presente cambió el escenario. En apenas ocho partidos oficiales de 2026 ya jugó el triple de lo que había sumado el año pasado. El relegado empezó a hacerse un lugar y ahora depende de él sostenerlo.