Con Lanús campeón de la Recopa, así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

El Granate venció a Flamengo y levantó su novena estrella oficial. Con este logro, se metió en el top ten y alcanzó a Newell’s en la tabla histórica.

Hoy 09:13

La consagración de Lanús en la Recopa Sudamericana 2026 no solo significó su cuarto título internacional, sino también el noveno trofeo oficial de su historia. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino superó a Flamengo en una final vibrante y sigue consolidando su crecimiento sostenido a nivel continental y local.

En la vitrina del Granate ahora brillan dos Copas Sudamericanas (2013 y 2025), una Copa Conmebol (1996) y esta reciente Recopa, además de cinco conquistas en el ámbito doméstico. Con este nuevo festejo, Lanús alcanzó la línea de Newell's Old Boys y se ubica en el décimo puesto de la tabla histórica del fútbol argentino.

En la cima del ranking se mantiene Boca Juniors con 74 títulos (52 locales y 22 internacionales), seguido muy de cerca por River Plate con 72 (54+18). Más atrás aparecen Independiente con 45, Racing Club con 41 y San Lorenzo de Almagro con 22.

Así está la tabla histórica de títulos totales del fútbol argentino