Central Córdoba visita a Independiente con la ilusión de confirmar su levantada en el Apertura

El Ferroviario juega este sábado a las 20 en Avellaneda ante el Rojo por la fecha 8. Viene de sumar cuatro puntos en sus últimos dos partidos y quiere meterse en zona de clasificación.

Hoy 11:00

Central Córdoba tendrá una parada brava este sábado cuando visite, desde las 20:00, a Independiente en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El equipo santiagueño llega con el ánimo en alza y buscará dar el golpe en Avellaneda para seguir escalando en la tabla.

El conjunto dirigido por Lucas Pusineri suma ocho puntos y atraviesa un momento de crecimiento. En sus últimas dos presentaciones empató 0-0 ante Tigre y luego venció con autoridad 2-0 a Talleres, resultados que le permitieron acomodarse y recuperar confianza tras un arranque irregular. Ahora, con la Copa Argentina ya en el pasado, el foco está puesto exclusivamente en pelear por un lugar en los playoffs.

Central Córdoba sabe que sumar fuera de casa puede marcar un quiebre en su campaña. Enfrente tendrá a un Independiente que vuelve a su estadio luego de dos partidos sin ganar como visitante, tras caer ante Independiente Rivadavia y empatar frente a Gimnasia. El Rojo necesita hacerse fuerte ante su gente, pero el Ferroviario intentará aprovechar esa presión.

Para el equipo santiagueño será clave sostener la solidez defensiva que mostró en las últimas fechas y mantener la eficacia en ataque. El duelo en Avellaneda aparece como una gran oportunidad para confirmar la levantada y demostrar que está en condiciones de dar pelea en el Apertura 2026.

El Rojo empezó el torneo con tres empates, pero luego venció 1-0 a Platense y 2-0 a Lanús y parecía que enderezaba su camino. Sin embargo, en las últimas dos jornadas jugó en Mendoza frente a Independiente Rivadavia (perdió 2-3) y luego ante Gimnasia (empató 1-1), sacando un punto de seis posibles, pero un triunfo este sábado lo afirmará en puestos de clasificación a octavos de final.

La gran incógnita de cara al partido frente a Central Córdoba es si Kevin Lomónaco regresa al once titular o seguirá en el banco de suplentes luego de que Gustavo Quinteros optara por Juan Manuel Fedorco en la igualdad ante el Lobo mendocino. En la semana circuló el rumor de que el defensor discutió con el DT, pero el propio Quinteros lo desmintió en conferencia de prensa: “Su salida fue porque sigo buscando variantes. Fue un tema táctico y físico. Los tres centrales están muy bien”.

En Avellaneda siguen expectantes a la posible salida de Gabriel Ávalos a Fluminense y aseguran que la operación no está caída.