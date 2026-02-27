Lucas Pusineri en la previa al duelo ante Independiente: “Va a ser especial"

El entrenador del Ferroviario habló sobre el cruce en Avellaneda, valoró el respaldo de los resultados y reconoció que será un partido especial por su pasado en el Rojo.

Hoy 13:01

A un día del choque frente a Independiente en Avellaneda, el entrenador de Central Córdoba, Lucas Pusineri, analizó el presente del equipo y se mostró conforme con el trabajo realizado. El DT destacó que los resultados positivos respaldan la tarea diaria, aunque remarcó que el rendimiento no siempre garantiza victorias. El Ferroviario atraviesa un momento de mayor tranquilidad y buscará sostenerlo ante uno de los grandes del fútbol argentino.

“Es reconfortante cuando uno puede trabajar y que después se vea respaldado por resultados positivos. Podría no haber sido así, igualmente el trabajo podría haber estado realizado de forma profesional. La ejecución y el mismo juego te da o te quita”, explicó Pusineri. Además, subrayó que la confianza conseguida como local ayudó a que el plantel se sienta más firme, en un fixture que calificó como exigente. El objetivo inmediato es sumar puntos que le den mayor calma a la institución santiagueña.

El duelo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini tendrá un condimento especial para el entrenador. Pusineri supo vestir la camiseta del Rojo como futbolista y mantiene un vínculo fuerte con el club de Avellaneda. “Siempre va a ser especial por todo lo vivido como futbolista. Siempre es gratificante ser valorado por el hincha de Independiente”, aseguró el DT, quien volverá a pisar ese estadio desde el banco visitante.

Por último, el técnico se refirió al parate que habrá en el fútbol argentino del 6 al 8 de marzo. “Viene bien porque se viene entrenando y disputando mucho, sirve para oxigenar. Hay que descansar un poco e iremos acomodando la planificación para que los futbolistas tengan su descanso para el próximo partido”, expresó. Central Córdoba intentará cerrar esta parte del calendario con un buen resultado en Avellaneda antes de aprovechar la pausa para recargar energías.