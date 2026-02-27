El polémico precio de la entrada que tendrá que pagar el hincha "neutral" para ver a Boca ante Lanús

El duelo del miércoles 4 de marzo se jugará con ambas parcialidades. Las entradas para el Xeneize rondarían una cifra elevada respecto al promedio del fútbol local.

La presencia de público visitante en el fútbol argentino suma un nuevo paso: Boca Juniors podrá llevar hinchas para enfrentar a Lanús el próximo miércoles 4 de marzo en el estadio Néstor Díaz Pérez. La habilitación fue confirmada por la APReViDe, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, que dio el visto bueno para que ambas parcialidades estén presentes por la fecha 7 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que había sido reprogramado por la participación internacional del Granate tras la obtención de la Recopa, contará con simpatizantes del Xeneize en las tribunas. Si bien la autorización ya es un hecho, todavía restan definirse detalles clave como el operativo de seguridad, los accesos y la distribución exacta de las localidades en La Fortaleza.

El presidente del conjunto del Sur, Nicolás Russo, había anticipado la intención de recibir visitantes y habló de un cupo cercano a los 10.000 hinchas para Boca. Además, deslizó que el valor estimativo de cada entrada rondaría los 100.000 pesos, una cifra elevada respecto al promedio del fútbol local. De todos modos, aclaró que tanto la cantidad de tickets como el precio definitivo deberán tratarse en comisión directiva.

Para Boca, la noticia representa la posibilidad de volver a contar con su gente fuera de casa en un partido exigente. Para Lanús, en tanto, implica un desafío organizativo y también un ingreso económico importante. “Estamos analizando dar un sector preferencial a los hinchas de Boca porque necesitamos dinero”, reconoció Russo, en un contexto donde el regreso paulatino del público visitante sigue siendo tema central en el fútbol argentino.