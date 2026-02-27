Sorpresivo giro en el mercado de pases: ¿Sebastián Villa vuelve a Boca?

Crecen los rumores sobre el posible regreso del delantero colombiano que fue desvinculado del club en 2023 por sus causas de violencia de género y presunto abuso sexual.

Hoy 16:52

La relación entre Boca Juniors y Sebastián Villa vuelve a quedar en el centro de la escena.

El delantero colombiano, actual figura de Independiente Rivadavia, esperaría un llamado de Juan Román Riquelme para analizar su posible regreso al club.

La noticia generó una verdadera revolución en el mercado de pases. Villa se fue de Boca en 2023 en medio de problemas judiciales por una causa de violencia de género y otra de abuso sexual, en la que luego fue sobreseído.

Su salida provocó una fuerte polémica institucional y un conflicto que terminó en la Justicia.

Hoy, el atacante mantiene una demanda contra Boca por “despido indirecto”. Reclama más de 236 millones de pesos y 2 millones de dólares por indemnización y diferencias salariales.

Según su postura, fue apartado del plantel tras conocerse su sentencia penal, se le impidió entrenarse con normalidad y competir, y además se le habría aplicado un tope salarial en un contexto inflacionario.

Desde el club, la respuesta fue contundente: iniciaron una demanda contra el jugador por 20 millones de dólares.

Sin embargo, ambas partes estarían dispuestas a dejar sin efecto sus reclamos si prospera una transferencia desde el club mendocino.

Villa atraviesa un gran presente en Independiente Rivadavia y se siente seducido por una revancha en Boca, el club que potenció su carrera desde su llegada a la Argentina en 2018.

En el Xeneize reconocen que su incorporación representaría un salto de calidad, especialmente pensando en la Copa Libertadores como máximo objetivo de la temporada. Además, niegan que la ruptura se haya dado en malos términos con la dirigencia o con Riquelme.

Un paso clave sería el llamado del presidente para despejar tensiones y reconstruir el vínculo.

Luego, Boca deberá negociar con Independiente Rivadavia, que solo estaría dispuesto a liberarlo mediante la cláusula de rescisión, fijada en 6 millones de dólares.

El mercado, un factor determinante

La posible vuelta de Villa también depende de los movimientos internos del plantel.

Boca necesita liberar cupos antes del cierre del libro de pases, el próximo 10 de marzo. Uno de los candidatos a salir es Lucas Blondel, quien tendría acordada su llegada a Huracán.

La operación, sin embargo, está frenada porque el Globo debe liberar un cupo en su plantel profesional.

Entre cuestiones judiciales, números millonarios y estrategias de mercado, el posible regreso de Sebastián Villa vuelve a instalarse como uno de los temas más calientes del fútbol argentino.