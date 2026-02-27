Con la posible vuelta de Paredes y sin Cavani, Úbeda ultima detalles en el once de Boca

Ante la baja de último momento del Matador, el cuerpo técnico meterá mano en el equipo que tenía en mente para jugar este sábado ante Gimnasia de Mendoza.
Tras el debut en la Copa Argentina, que dejó señales positivas —principalmente por el doblete de Ádam Bareiro—, Boca Juniors cambia el foco y apunta al duelo del sábado ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
Luego de tres fechas sin triunfos, el Xeneize necesita ganar en La Bombonera para volver a meterse en puestos de clasificación. Por eso, Claudio Úbeda planea devolverle protagonismo a los habituales titulares.
Los planes del entrenador se alteraron por un nuevo problema físico de Edinson Cavani.
El uruguayo sufrió una recaída de la lumbalgia y ni siquiera integrará la lista de concentrados.
En su lugar, todo indica que Miguel Merentiel acompañará a Bareiro en el ataque.
Más allá de la baja del Matador, la formación tendrá cambios importantes respecto del 2-0 en la Copa Argentina. La gran novedad sería el regreso de Leandro Paredes.
El campeón del mundo dejó atrás el esguince de tobillo que lo marginó en los últimos tres partidos y podría volver desde el arranque.
En el mediocampo estaría junto a Santiago Ascacibar y un tercer volante a definir, con Williams Alarcón como principal opción. Ante la lesión de Juan Barinaga, se perfila la línea habitual con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Además, Agustín Marchesín volvería a ocupar el arco.
En ataque, Lucas Janson aparece como otra consecuencia directa del buen rendimiento en Salta.
El ex-Vélez firmó uno de sus mejores partidos desde su llegada y aportó una asistencia clave.
Aunque los juveniles habían tenido oportunidades, Úbeda apostaría por su experiencia para completar el tridente ofensivo junto a Bareiro y Merentiel.
Al igual que Cavani, Ángel Romero tampoco será convocado.
El paraguayo arrastra una molestia en el aductor y se realizó estudios médicos durante la semana.
Con bajas sensibles pero con el regreso de referentes, Boca afrontará un partido determinante para recuperar terreno y volver a meterse en la pelea del torneo.