El tiempo para este sábado 28 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una jornada calurosa y probables chaparrnes durante la mañana

El SMN anticipa 34° para este sábado con leves chances de chaparrones por la mañana, mientras que el domingo la máxima treparía a 35° con cielo nublado y ráfagas intensas por la noche.

Hoy 01:42

Para este sábado 28 de febrero, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa temperaturas que oscilarán entre una mínima de 22 °C y una máxima de 34 °C, propias de esta época del año en Santiago del Estero. Durante la mañana podrían registrarse chaparrones aislados, aunque las probabilidades son leves; por la tarde y noche el cielo se presentaría parcialmente nublado, con predominio de tiempo estable y clima cálido en toda la jornada.

En tanto, para este domingo 1 de marzo, el pronóstico extendido indica que la jornada estará marcada por cielo nublado durante gran parte del día, con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima que podría llegar a los 35 °C. Además, se espera la presencia de fuertes ráfagas de viento durante la noche, lo que podría aumentar la sensación térmica y la sensación de calor al finalizar el fin de semana.

En resumen, se prevé un fin de semana con calor típico de verano en la región, algunas chances de inestabilidad matinal el sábado y vientos más intensos el domingo, lo que sugiere que quienes salgan al aire libre durante estas jornadas deben mantenerse hidratados y tomar precauciones frente al calor y posibles cambios de viento.