Tensión en Dubái: una explosión sacudió The Palm mientras Irán intensifica ataques en la región

Testigos reportaron humo y ambulancias en el exclusivo complejo hotelero. El hecho coincidió con nuevas ofensivas iraníes contra objetivos de EE.UU. e Israel.

Hoy 13:28

Una explosión sacudió la isla artificial The Palm en Dubái, donde testigos observaron una columna de humo y la llegada de ambulancias al lugar, según informó la agencia AFP. El incidente ocurrió mientras el régimen de Irán realizaba ataques de represalia con misiles y drones contra bases estadounidenses y objetivos regionales, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en suelo iraní.

En The Palm, los testigos relataron haber escuchado fuertes detonaciones y haber visto humo saliendo de uno de los hoteles del complejo. El origen y las causas exactas de la explosión no han sido confirmados oficialmente, pero el hecho coincidió con la escalada militar en Oriente Medio y generó preocupación entre residentes y visitantes.

La explosión se registró en uno de los enclaves más emblemáticos de Dubái. Según AFP, los servicios de emergencia acudieron de inmediato, mientras habitantes y corresponsales reportaron detonaciones adicionales que incrementaron la incertidumbre sobre la naturaleza y el alcance del suceso.

Oleadas de ataques y represalias regionales

Mientras las autoridades en Dubái no han detallado la causa de la explosión, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que lanzó misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos en Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Esta ofensiva, confirmada el sábado, fue en respuesta a los ataques previos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

El ejército israelí informó que al menos seis oleadas de misiles provenientes de Irán impactaron en distintos puntos del país, activando las alertas en Jerusalén y Tel Aviv. De acuerdo con el ejército, sus aviones destruyeron lanzaderas de misiles en el oeste de Irán para prevenir que alcanzaran territorio israelí.

La Guardia Revolucionaria indicó también que se atacaron centros militares y de seguridad dentro de Israel y el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin. Los servicios de emergencia israelíes informaron la evacuación de un joven de 17 años con heridas leves en las extremidades inferiores, el segundo herido registrado en Israel esa jornada a causa de los bombardeos.

La violencia se extendió a Kuwait, donde la Autoridad de Aviación Civil confirmó que un dron impactó en el aeropuerto internacional el sábado. El ataque causó heridas leves a varios empleados y daños materiales limitados en la terminal de pasajeros. Este incidente se suma a los ataques iraníes contra infraestructuras vinculadas a la presencia estadounidense en la región.

Arabia Saudí condenó enérgicamente la ofensiva iraní, describiéndola como una “brutal agresión” contra los países del golfo Pérsico, en un comunicado. Por su parte, Qatar y Emiratos Árabes Unidos expresaron que se reservan el derecho de responder a esta escalada y tomar las medidas necesarias para proteger sus territorios.

Reacción ciudadana y ambiente de incertidumbre

En Jerusalén, la llegada de misiles iraníes desencadenó la alarma entre la población. Multitudes abandonaron las calles y acudieron a tiendas y farmacias para abastecerse de productos esenciales, según reportó AFP. La incertidumbre sobre la duración y el alcance de la ofensiva aumentó la preocupación de los residentes.

La sucesión de explosiones y el sonido de las sirenas antiaéreas provocaron escenas de pánico en la Ciudad Vieja, donde numerosos habitantes optaron por refugiarse y mantenerse atentos a nuevas alertas de peligro.

El alcance de los recientes ataques de la Guardia Revolucionaria sobre bases y objetivos estratégicos en varias partes de la región refuerza el clima de inestabilidad en Oriente Medio y evidencia el peligro de una prolongación del conflicto armado.