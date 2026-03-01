En vivo: Lanús estrena el título de la Recopa visitando a Defensa y Justicia

Tras consagrarse en el Maracaná, el Granate enfrenta al Halcón de Varela por la octava fecha del Torneo Apertura.
Defensa y Justicia y Lanús se enfrentarán este domingo desde las 21:30 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Halcón buscará meterse de lleno en la pelea, mientras que el Granate llega con el envión anímico de haber conquistado la Recopa Sudamericana tras vencer 3-2 a Flamengo en el Maracaná.
