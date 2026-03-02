“El Presidente se siente en su derecho a responder como le parezca”: Adorni justificó las reacciones de Milei

El jefe de Gabinete también se refirió al regreso al país del gendarme Nahuel Gallo y dijo que las autoridades de la AFA deberán dar explicaciones por sus vínculos con Venezuela.

Hoy 09:43

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justificó este lunes el virulento discurso de Javier Milei contra la oposición, en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

"El Presidente se siente en su derecho en contestar como mejor le parezca porque ir contra la investidura presidencial es lastimoso", afirmó en diálogo con radio Mitre.

El domingo por la noche, el mandatario inauguró el 144 período de sesiones del Parlamento con un discurso que intercaló entre gritos, insultos y chicanas a los legisladores peronistas y de la izquierda.

Sin embargo, el funcionario nacional consideró que Milei no fue agresivo durante su exposición ante la Asamblea Legislativa.

"Agresivo no estuvo. A cada agravio sintió que tenía que responder, de marcar lo que son, lo que hacían. No fue agresivo ni con palabra fuera de lugar. Si esta gente se siente agredida porque le dicen chorros, allá ellos", justificó Adorni.

Además, planteó que desde las bancadas opositoras insultaban, agraviaban e interrumpían a cada instante la palabra del jefe de Estado.

En sintonía con el Presidente Milei, el jefe de Ministros calificó de "dantesco" ver a los legisladores kirchneristas hablar de desocupación, pobreza y corrupción, cuando tienen a "su líder presa", en referencia a Cristina Kirchner.

La liberación de Nahuel Gallo

Adorni también se refirió este lunes a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo preso en Venezuela durante 448 días, y que volvió al país gracias a la intermediación de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Nosotros nos limitamos a la felicidad que vuelva después de dos meses de intenso trabajo", señaló respecto a las negociaciones establecidas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Al tiempo que apuntó a las autoridades de la AFA. "Los involucrados tendrán que explicar la relación con el régimen chavista", sentenció.

Las 90 reformas y cambios en el Ministerio de Justicia

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete se refirió al anuncio de más proyectos de reformas para tratar en el Congreso, y sobre cambios en Justicia.

"Estamos terminando de ordenar los paquetes. Probablemente no sean paquetes por ministerios, sino que incorporen estos diez proyectos, o medidas de cada ministerio, tal vez sea un eje económico, sobre propiedad privada, y justicia", detalló. Y adelantó que están ordenando las iniciativas para enviarlas durante el transcurso de marzo.

Respecto a nuevos rumores sobre cambios en el Ministerio de Justicia, dijo que son definiciones que toma el Presidente.

"Ha habido un mar de versiones, pero todo lo que leí es falso. Si hay cambios, el Presidente lo va a anunciar, o yo llegado el momento", sentenció.