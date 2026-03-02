El dólar blue retrocedió y tocó su nivel más bajo en casi cuatro meses

El dólar blue cayó y cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El tipo de cambio paralelo retrocedió $5 y alcanzó su nivel más bajo en casi cuatro meses, desde el 7 de noviembre del 2025. En ese contexto, la brecha con el tipo de cambio mayorista llegó al 1,8%.