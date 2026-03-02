El dólar oficial supera los $1.400 y arranca marzo con tensión cambiaria

La divisa mayorista sube tras la baja de febrero, mientras el Banco Central mantiene compras en el mercado. Analistas siguen de cerca el impacto de la liquidación del agro en las próximas semanas.

Hoy 12:05

El dólar oficial inició marzo con una tendencia alcista y volvió a ubicarse por encima de los $1.400, en una jornada marcada por la cautela de los mercados y el seguimiento de las políticas cambiarias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $10,5 y se posicionó en $1.407, aún dentro del esquema de bandas vigente y a un 14,5% del techo establecido. La suba se produce luego de que la divisa registrara en febrero una caída mensual del 3,5%, la mayor en más de seis años, lo que había consolidado un período de relativa estabilidad cambiaria.

En el mercado de futuros también se observaron leves alzas, de hasta 0,3%, con expectativas de que el dólar mayorista alcance los $1.437 hacia fines de marzo.

Cotizaciones del dólar en los distintos segmentos

A nivel minorista, el dólar promedió los $1.431,04 para la venta según el relevamiento del Banco Central de la República Argentina. En el Banco Nación, en tanto, la cotización se ubicó en $1.435, lo que llevó al dólar tarjeta o turista a $1.865,50.

Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) descendió a $1.468,63 y el MEP a $1.429,93, mientras que el dólar blue se negoció en torno a $1.425 en la city porteña.

Compras del Banco Central y expectativas del mercado

Pese a la presión alcista registrada hacia el cierre de febrero, el Banco Central continuó interviniendo en el mercado oficial. El viernes adquirió u$s31 millones, acumulando cerca de u$s300 millones en la última semana y unos u$s1.555 millones en todo febrero.

Desde la consultora LCG señalaron que, aunque las compras fueron más moderadas que en semanas previas, la dinámica se mantuvo firme.

“Compró a razón de u$s63 millones diarios, frente a los u$s97 millones promedio de las semanas anteriores”, indicaron.

Los analistas también atribuyen el freno reciente en la baja del dólar a factores como la mayor liquidez en pesos y la demanda de divisas por parte de provincias para afrontar vencimientos de deuda.

El factor clave: la liquidación del agro

De cara a las próximas semanas, el foco del mercado estará puesto en el ingreso de divisas del sector agroexportador, que comienza a intensificarse en esta etapa del año.

Economistas consideran que el flujo de dólares provenientes de la cosecha podría establecer un nuevo piso para el tipo de cambio y condicionar la estrategia del Banco Central en materia de intervención cambiaria.

El comportamiento de esas liquidaciones será determinante para saber si la reciente tensión es apenas un movimiento transitorio o el inicio de una nueva etapa en la dinámica del dólar.