Boca pierde a Cavani por un mes pero recupera al “Changuito” Zeballos

El delantero uruguayo se someterá a un tratamiento médico por su dolencia lumbar, mientras que el atacante santiagueño está listo para volver.

Hoy 20:12

Boca Juniors visitará este miércoles a Lanús en La Fortaleza con la necesidad de volver a la victoria. En la previa, Claudio Úbeda comienza a delinear el once con una ausencia confirmada: Edinson Cavani será baja por aproximadamente un mes.

El delantero uruguayo se realizará un bloqueo lumbar para tratar un dolor crónico que arrastra desde hace varios meses. El procedimiento médico apunta a aliviar las molestias en la zona baja de la espalda y forma parte de un tratamiento que lo mantendrá fuera de las canchas durante al menos cuatro semanas.

Cavani había sido titular ante Racing Club en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura, aunque no estaba al ciento por ciento desde lo físico. Luego no viajó a Salta por la Copa Argentina y tampoco fue convocado frente a Gimnasia de Mendoza.

Desde su llegada al club en julio de 2023, el atacante ya se perdió 32 partidos a raíz de 12 lesiones diferentes. Ahora quedará al margen, como mínimo, de los compromisos ante Lanús, San Lorenzo, Unión de Santa Fe e Instituto de Córdoba.

Zeballos y Velasco, las buenas noticias

En contrapartida, Úbeda recibió señales positivas en la semana. Exequiel Zeballos y Alan Velasco se reincorporaron a los entrenamientos y podrían volver a estar a disposición.

El “Changuito” había jugado por última vez ante Newell's Old Boys en La Bombonera, a principios de febrero, antes de sufrir su lesión. Por su parte, el ex Independiente sumó minutos por última vez frente a Deportivo Riestra en la primera fecha del campeonato.

Con la baja sensible de Cavani y la posible vuelta de piezas ofensivas, Boca buscará reacomodar su ataque para dar el golpe en La Fortaleza y recuperar terreno en el Torneo Apertura.