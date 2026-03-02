Derrota de la Reserva de Central Córdoba ante la de Independiente

Los chicos del Ferro cayeron en su visita al Rojo por 5-0.

Hoy 18:37

La Reserva de Central Córdoba cayó derrotada por 5-0 ante la de Independiente en uno de los encuentros correspondientes a la 4ª fecha de la zona B del Torneo Apertura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, disputado en el predio de Villa Domínico del club de Avellaneda.

Los goles para el conjunto local fueron anotados por Fernando Closter, a los 32 minutos del primer tiempo, Felipe Tempone, a los 42, Tomás Parmo de penal, a los 9 del complemento, Joel Medina, a los 21, y Thiago Mastrolorenzo, a los 29.

El elenco dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán terminó el partido con un hombre menos por la expulsión de Santiago Noguera, a los 35 minutos de la etapa inicial.

Con este resultado, los chicos del Ferroviario acumulan 4 unidades y se acomodan en la 11ª posición de la zona B. Su próximo compromiso será el miércoles 18 de marzo a las 20, cuando reciba a Boca Juniors en el estadio Alfredo Terrera.