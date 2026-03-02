Ramiro Petros amplió su declaración ante el juez Merino y denunció movimientos económicos

Petros declaró este lunes en la sala del primer piso de tribunales.

En una audiencia que sorprendió por su convocatoria casi al mediodía, Ramiro Petros amplió este lunes su declaración como imputado ante el juez de Control y Garantías, Dr. Gastón Merino, en una sala del primer piso de los tribunales.

Durante tres a cuatro horas, Petros habló, declaró y realizó denuncias que, según informó Noticiero 7, involucran movimientos económicos de varias personas ya mencionadas en las causas en las que está acusado. El imputado pidió que su exposición fuera grabada en audio y video y estuvo acompañado por su defensa, encabezada por la Dra. Moira Curi.

Ante el fiscal Rattier, Petros habría señalado una serie de cuestiones vinculadas a operaciones financieras y solicitó incluso una pizarra para explicar de manera gráfica sus planteos. El Ministerio Público Fiscal deberá ahora analizar la información aportada.

Petros está imputado por presuntas estafas millonarias, amenazas y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicionado. La semana continuará con movimiento en tribunales: el miércoles 4 está prevista una nueva audiencia y no se descarta que la fiscalía solicite la prisión preventiva. Por el momento, el acusado continuará privado de su libertad.