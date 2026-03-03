Los cambios que planea Úbeda en el once de Boca para visitar a Lanús

Tras cuatro partidos sin victorias en el Apertura, el DT meterá mano en el mediocampo con la vuelta de Paredes.

Hoy 15:35

Boca Juniors necesita sumar de a tres para no perder terreno en el Torneo Apertura. Hoy marcha noveno y está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En ese contexto, Claudio Úbeda sabe que no tiene margen luego de cuatro partidos sin victorias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A la espera de la última práctica en Ezeiza, el entrenador prepara modificaciones para visitar a Lanús en La Fortaleza, tras la floja actuación en el empate frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Paredes vuelve al once

La única certeza es que Leandro Paredes será titular. El capitán volvió a sumar minutos el domingo tras dos semanas de descanso por un esguince de tobillo y reemplazará a Milton Delgado en el equipo inicial.

Otra variante que toma fuerza es el ingreso de Tomás Aranda. El juvenil, de 18 años y con apenas seis partidos desde el banco, podría debutar como titular en reemplazo de Lucas Janson, luego de un ingreso que cambió la cara del equipo ante Gimnasia (M).

Dudas en el mediocampo y bajas en ataque

En defensa no habrá modificaciones, pero el tercer volante es una incógnita con el regreso de Paredes. Santiago Ascacibar es una fija como interno, mientras que el otro lugar se lo disputan Williams Alarcón y Tomás Belmonte.

En ofensiva se mantendría la dupla Miguel Merentiel–Adam Bareiro, principalmente porque las alternativas están lesionadas. Edinson Cavani inició un nuevo tratamiento por su dolor lumbar, Ángel Romero se recupera de una molestia muscular y Exequiel Zeballos transita el tramo final de la rehabilitación por un desgarro.

El once que se perfila

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Boca afrontará un duelo determinante ante el reciente campeón de la Recopa con la obligación de ganar para salir de la zona de riesgo y empezar a revertir un presente que mantiene en alerta al mundo xeneize.