Se proyectará el documental “Abrazando la Patagonia” en el Cine Teatro Renzi

La película dirigida por Mei Villagra podrá verse el jueves 5 y viernes 6 de marzo a las 20 horas. El film aborda las consecuencias humanas y ambientales de los incendios forestales en el sur argentino.
El Cine Teatro Renzi de La Banda presentará el documental “Abrazando la Patagonia”, dirigido por la realizadora marplatense Mei Villagra, con funciones programadas para el jueves 5 y viernes 6 de marzo, a las 20.00 horas, en ambas jornadas.
La película, de 67 minutos de duración, propone una mirada íntima sobre el devastador incendio que consumió más de 13.000 hectáreas de bosque en la Patagonia argentina. A partir de esa experiencia, la directora se pregunta: “¿Qué nos queda cuando perdemos todo?”
Abrazando la Patagonia
El relato acompaña a Villagra junto a su madre, Vivían, y a otros vecinos afectados por el fuego, quienes enfrentan la pérdida de sus hogares y reflexionan sobre las secuelas que deja la catástrofe. En ese contexto, el documental pone el foco en los lazos humanos como sostén fundamental para reconstruir la vida y mantener la esperanza.
“Mi primera película surge del dolor, de la pérdida, pero también representa el sentido de pertenencia que uno genera con el lugar en el que elige vivir, y la fortaleza que hay que tener para seguir eligiéndolo incluso después del fuego”, expresó la directora sobre la obra.
El film tuvo un destacado recorrido en festivales nacionales e internacionales. Obtuvo el premio a Mejor Largometraje Patagónico en el Festival Internacional Audiovisual de Mujeres y Disidencias en Patagonia 2025, y fue seleccionado en la Competencia Latinoamericana del FINCALI (Philadelphia Latino Arts & Film Festival) y en el MAFICI (Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn).
En cuanto a su ficha técnica, la dirección está a cargo de Mei Villagra, con guion de la propia realizadora junto a Danila Pagano Bianchini. La producción corresponde a Musgo Cine, Cipres y 35 Films. La fotografía es de Anabel Marino, el montaje de Victoria Rossi y Déborah Narváez, y la música de María Morgade y Oscar Filippi, entre otros profesionales que integran el equipo técnico.
Villagra es fotógrafa y realizadora audiovisual, con una trayectoria vinculada al documental y a las temáticas de memoria, territorio y luchas por la igualdad. Integró el Colectivo Audiovisual Feminista de Mar del Plata y su cortometraje “Gafas Violetas” recibió una mención especial del jurado en el Festival AL ESTE.