Luego del diluvio de la madrugada, se esperan “lluvias fuertes” hasta el viernes a la noche

El anunciado cambio y las fuertes lluvias que el Servicio Meteorológico Nacional había anunciado para Santiago del Estero y otras provincias de la República Argentina se cumplió. Sí, alrededor de las 2 de la madrugada de este jueves 5 de marzo de 2026 rayos y truenos dieron lugar a una intensa lluvia que en cuestión de minutos cubrió toda la provincia y causó algunos problemas, pues la acumulación de agua fue importante en distintas zonas, incluso en la Madre de Ciudades.

A las tres la lluvia continuaba, aunque no con demasiada intensidad. Sin embargo, una hora después, un diluvio comenzó y se mantuvo, por lo menos, hasta las 6.30 de la madrugada en la Capital de Santiago del Estero.

Algunos barrios de la ciudad sufrieron los inconvenientes propios de un fenómeno de esta naturaleza y quienes salían a la calle a esa hora debieron extremar los cuidados.

Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

En su página web, el organismo nacional precisa que Santiago del Estero se encuentra bajo alerta amarillo por fuertes tormentas, las cuales durarían hasta mañana viernes por la noche.

El nivel amarillo de alerta, informa el SMN, advierte sobre “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, por lo que es importante tomar todos los recaudos posibles para evitar cualquier inconveniente.

