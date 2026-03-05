“No me sentí bien”: Mica Viciconte expresó su malestar con Wanda Nara por su trato en MasterChef

La mediática dejó en claro lo que sintió con Wanda Nara tras participar de manera especial en una de las emisiones de MasterChef Celebrity.

Hoy 11:12

Mica Viciconte, quien ganó la tercera temporada de MasterChef Celebrity en 2022, lanzó picantes declaraciones contra Wanda Nara, actual conductora del reality gastronómico.

La pareja de Fabián Cubero expuso el trato que recibió por parte de la animadora al aire al ser una de las invitadas famosas especiales.

En esa oportunidad, Wanda Nara dejó la conducción del cilco por unos instantes y le dejó el mando a Migue Granados, acercándose al lugar donde Maxi López preparaba su plato.

Lo curioso es que ese lugar de ayudante en la cocina para el ex futbolista era destinado en un principio para Mica Viciconte, lo que llamó la atención de todos los televidentes la curiosa actitud tomada por Wanda.

"Acá ya tuvimos muchos terceros en discordia. Otra más… Por acá ni aparezcas, Mica”, lanzó entre risas y filosa la conductora. Sin embargo, ante el pedido del jurado del reality, Viciconte se sumó igual a la elaboración del menú.

En ese contexto, en el stream que conduce Grego Rossello se le preguntó a Mica Viciconte directamente por Wanda Nara y la marplatense no anduvo con vueltas.

“Como que no me sentí bien recibida”, dejó en claro desde un comienzo y ahí el conductor le advirtió: “Hay que pudrirla con Wanda Nara...”. Y la invitada remarcó: “Pero a mí los nombres no me importan”.

En cuanto a lo sucedido en el programa, Mica Viciconte observó aún asombrada por la actitud de la conductora: “Vos venís al programa y yo te digo: 'no, acá no vengas'. Y vos venís de invitada, una persona que ganó, porque no nos olvidemos que gané, digo: '¿no la tratas de otra manera?'. Yo re entusiasmada como diciendo 'voy diez minutos acá'. 'No, acá no vengas'”.

Sobre el final dejó en claro que ella no tiene ningún conflicto previo con Wanda Nara y que seguramente coincidirán en otro lugar: “En algún momento me la cruzaré a Wanda en los pasillos. Quiero creer que no hay nada personal que yo no me esté enterando. Pero de mi parte te juro que yo no tengo nada en contra de Wanda. No tuve nunca relación”, cerró categórica.