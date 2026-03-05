El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente dañará la economía global

Kristalina Georgieva alertó por los efectos que podría generar un prolongado conflicto bélico en el crecimiento y la inflación mundial. “Cuanto antes termine esta calamidad, mejor para el mundo”, sostuvo.

Hoy 14:17

La jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este jueves que la guerra en Medio Oriente pone a prueba la resiliencia económica mundial y alertó que si el conflicto se extiende impactará de lleno en la inflación global y en los mercados.

El mensaje de la directora gerente del organismo se dio en la conferencia “Asia 2050”, en Bangkok, Tailandia. “Estamos potencialmente en un período prolongado de cambio”, aseguró.

Para Georgieva, la resiliencia económica mundial se pone a prueba “una vez más” por el nuevo conflicto en Medio Oriente. “Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación”, remarcó.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado 28 de febrero un ataque coordinado contra Irán que desató una ola de represalias. Ante este panorama, la titular FMI aseguró que el organismo sigue con “mucha atención” el conflicto bélico.

El impacto de la guerra en Medio Oriente

Kristalina Georgieva anticipó que el impacto estimado se verá reflejado en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial de abril. “Estamos evaluando y cuantificando las ramificaciones económicas regionales y globales”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el conflicto bélico ya provocó una “subida vertiginosa” de los precios internacionales del petróleo y un fuerte aumento de la volatilidad en los mercados financieros.

“Hasta ahora, hemos observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, aumentos repentinos de los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros”, relató Georgieva.

Como en otras ocasiones en las que los precios de las materias primas escalan, los principales temores de todos los países apuntan a que esas variables terminen con traslado a valores internos y, por ende, en mayor presión sobre la inflación.

Según la jefa del FMI, la situación sigue siendo muy inestable y "agrava un entorno económico mundial ya de por sí incierto".

"Es prematuro evaluar el impacto económico en la región y la economía mundial. Dicho impacto dependerá de la magnitud y la duración del conflicto. Cuanto antes veamos el final de la calamidad, mejor para todo el mundo“, concluyó.