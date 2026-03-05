Atento Boca: la bomba que tiró el representante de Merentiel sobre su futuro

El gran presente de Miguel Merentiel en Boca Juniors volvió a poner su nombre en el centro de la escena. Tras reencontrarse con el gol en los últimos partidos, desde su entorno dejaron un mensaje fuerte sobre su futuro: el delantero uruguayo quiere seguir en el club y retirarse con la camiseta azul y oro.

La revelación la hizo su representante, Marcelo Tejera, quien explicó que el atacante se siente “demasiado cómodo” en el Xeneize. En diálogo con Minuto1, aseguró que la intención del futbolista es continuar en el club y que, pese a las ofertas que llegan en cada mercado de pases, ninguna terminó de convencer. “La intención no es salir, él dice que prefiere terminar su carrera en Boca”, remarcó.

En ese contexto, el agente también confirmó que desde hace meses buscan negociar una mejora de contrato con el presidente Juan Román Riquelme, aunque por ahora no hubo avances concretos. “La idea desde hace varios meses es intentar una mejora, que le he pedido al presidente sin mucha suerte”, explicó Tejera, quien sigue esperando novedades para mejorar la situación contractual del goleador.

En lo deportivo, Merentiel volvió a sonreír tras dejar atrás una racha sin goles. El delantero convirtió ante Gimnasia de Mendoza y luego fue figura en el triunfo 3-0 frente a Lanús, donde marcó un doblete. Con esos tantos, llegó a 53 goles con la camiseta de Boca, superó a Guillermo Barros Schelotto y se convirtió en el sexto máximo goleador del club en el siglo XXI.

Mientras los goles vuelven a aparecer y el reconocimiento de los hinchas crece, Merentiel sigue construyendo su historia en el Xeneize. Con 30 años y un rol cada vez más importante en el equipo, el uruguayo tiene un objetivo claro: seguir ampliando su legado en Boca y, si se da, cerrar allí su carrera profesional.