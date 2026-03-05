Lucas Blondel dejó Boca y jugará a préstamo en Huracán

El lateral derecho de 29 años se fue de Boca y continuará su carrera en Huracán, donde llegará a préstamo por un año con opción de compra. El defensor buscará volver a tener continuidad tras quedar relegado en el Xeneize.

Hoy 15:05

El ciclo de Lucas Blondel en Boca Juniors llegó a su fin, al menos por ahora. El lateral derecho de 29 años no iba a ser tenido en cuenta y finalmente encontró una salida rápida: continuará su carrera en Huracán, que lo sumará como refuerzo.

El defensor se realizó la revisión médica este jueves por la mañana y en las próximas horas firmará su contrato con el Globo. La operación se concretará a préstamo por un año con opción de compra, lo que le permitirá al jugador buscar continuidad tras varios meses con pocos minutos en el Xeneize.

En Boca, Blondel había quedado relegado en la consideración del cuerpo técnico y no sumó minutos ni con Miguel Ángel Russo ni con Claudio Úbeda. Por eso, la salida era la mejor alternativa para todas las partes: el club libera un cupo en el plantel y el futbolista tendrá la chance de volver a jugar con regularidad.

En Huracán, en tanto, el lateral llega para pelear un lugar en el sector derecho de la defensa, una zona donde el equipo todavía busca consolidarse tras la salida de Tomás Guidara. Además, el Globo también sufrió la lesión de Federico Vera, mientras que el juvenil Ignacio Campo venía ocupando ese puesto.

Otro punto importante para Blondel será el reencuentro con Diego Martínez, entrenador que ya lo dirigió tanto en Tigre como en Boca y que conoce bien sus características.

Además, el defensor buscará sumar rodaje pensando en un objetivo personal importante: mantenerse en la órbita de la selección de Suiza, con la ilusión de llegar al próximo Mundial. Mientras tanto, intentará relanzar su carrera en el Globo, donde espera volver a ser protagonista en la Liga Profesional.