Alerta por Dybala en Roma y crece la incógnita sobre su posible llegada a Boca

El delantero argentino volvió a sentir molestias en la rodilla izquierda y encendió las alarmas en Italia. Mientras tanto, continúan los rumores sobre un posible desembarco en Boca.

Hoy 17:30

El presente de Paulo Dybala en AS Roma volvió a encender las alarmas. Cuando parecía que estaba cerca de regresar a las canchas, el atacante argentino abandonó el entrenamiento por una molestia en la rodilla izquierda, lo que pone en duda su presencia en el próximo compromiso de la Serie A.

La Joya ya arrastra varios problemas físicos en esta temporada y no juega desde el 25 de enero, período en el que se perdió seis partidos frente a Panathinaikos, Udinese, Cagliari, Napoli, Cremonese y Juventus. Ahora su presencia está en duda para el duelo del domingo ante Genoa por la fecha 28 del campeonato italiano.

En medio de este panorama, en Boca Juniors siguen de cerca la situación del cordobés. Desde Italia aseguran que existen contactos formales entre las partes y que el club de la Ribera mantiene el interés por sumar al mediapunta, una posibilidad que empezó a tomar fuerza en los últimos meses.

Sin embargo, en Roma tampoco quieren desprenderse de su figura y planean iniciar negociaciones para extender su contrato, aunque con una rebaja salarial importante. La decisión final dependerá tanto del futuro deportivo del jugador como de su situación personal.

En ese contexto, Dybala atraviesa también un momento especial fuera de las canchas. Junto a Oriana Sabatini, su esposa, fue padre por primera vez tras el nacimiento de su hija Gia en el hospital Gemelli de Roma. Este nuevo capítulo familiar también podría influir en la decisión del futbolista sobre continuar en Italia o evaluar un eventual regreso al fútbol argentino.