Boca pidió permiso para una nueva obra en La Bombonera y vuelve a ilusionarse con la ampliación

El club presentó documentación para construir 18 ascensores sobre las vías del tren que pasan detrás del estadio. El proyecto mejoraría los accesos y alimenta las versiones sobre una posible ampliación de la capacidad.

Hoy 10:20

Mientras intenta acomodar su presente deportivo, Boca Juniors continúa avanzando con proyectos de infraestructura en La Bombonera. En ese marco, el club envió un pedido formal a Ferrosur Roca, la empresa ferroviaria cuyos trenes pasan a pocos metros del estadio Estadio Alberto J. Armando, para poder realizar una nueva obra que podría ser clave para el futuro del recinto.

Según trascendió, la institución presentó documentación y planos para construir columnas sobre las vías del tren, con el objetivo de instalar 18 ascensores de alta capacidad que permitan mejorar los accesos a las plateas media y alta del estadio. El proyecto contempla la construcción de cuatro torres con elevadores, ubicadas una en cada extremo y dos en la zona central.

La iniciativa no solo apunta a optimizar la circulación de los hinchas, sino que también vuelve a alimentar las expectativas sobre una posible ampliación de la Bombonera, ya que la obra podría formar parte de un proyecto estructural mayor que incluya modificaciones en las tribunas e incluso la posibilidad de sumar una cuarta bandeja.

En paralelo, Boca continúa con otros trabajos dentro del estadio. Entre ellos se destacan la remodelación de la histórica puerta de Brandsen 805, mejoras en el hall central y la construcción de un nuevo gimnasio de primer nivel para socios, que se levanta frente al acceso principal.

También se están realizando cambios en la Platea L baja, con la idea de que en el futuro los futbolistas puedan salir por ese sector hacia el campo de juego. A su vez, el club anunció que ampliará el pasillo interno del estadio, aumentará la cantidad de baños y sumará un patio gastronómico con 11 puestos de comida, pensado como un espacio de esparcimiento para los socios durante los partidos.

En medio de las obras, el presidente Juan Román Riquelme se refirió a la posibilidad de ampliar el estadio y fue cauto. “Si tengo La Bombonera en un lugar, por reglamentación no puedo construir otro estadio a 100 metros”, explicó, en referencia a propuestas de la oposición durante las elecciones del club.

De todas maneras, el máximo dirigente dejó abierta la puerta a futuras mejoras. “Estamos felices porque La Bombonera está cada vez más linda. Si el día de mañana podemos tener una cancha con más capacidad, estaremos felices”, concluyó.