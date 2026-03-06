Colapinto analizó el rendimiento de Alpine tras las dos primeras prácticas en Australia: qué dijo el argentino

El piloto nacido en Pilar terminó 18º en las prácticas y reconoció que el equipo tiene mucho por mejorar de cara a la clasificación en Melbourne.

Las primeras actividades oficiales de Franco Colapinto con Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejaron sensaciones encontradas en el Gran Premio de Australia. El piloto argentino terminó lejos de los puestos de vanguardia en el circuito de Albert Park, en Melbourne, y reconoció que el equipo deberá trabajar para mejorar el rendimiento.

“No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana. Sin embargo, solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas que mejorar”, expresó el argentino tras bajarse del auto.

Alpine quedó lejos del ritmo en los entrenamientos

El equipo francés mostró dificultades inesperadas desde el inicio del fin de semana. La escudería apostó fuerte al desarrollo del nuevo chasis A526 y al uso de motores Mercedes-Benz, dejando atrás la etapa con impulsores Renault, por lo que las expectativas eran mucho más altas tras los buenos indicios en la pretemporada.

Sin embargo, los resultados no acompañaron. Colapinto finalizó 18° en la segunda tanda, a casi tres segundos del mejor registro marcado por Oscar Piastri con McLaren. El argentino solo superó a Valtteri Bottas, que corre para Cadillac, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó en el 16° lugar.

La jornada estuvo lejos de ser ideal para Alpine. En la primera práctica, todos los autos con motor Mercedes quedaron alejados de la punta, aunque los Alpine fueron los más rezagados. En la segunda sesión, pese a que los tres primeros puestos quedaron en manos de monoplazas con esa unidad de potencia, el equipo francés volvió a ubicarse en el fondo del clasificador.

Un despiste, un cruce con Hamilton y un problema físico

Durante el día, Colapinto completó 26 vueltas y sufrió un leve despiste en pista. Además, protagonizó un momento de tensión con Lewis Hamilton, cuando el argentino circulaba muy lento por la recta principal y el siete veces campeón debió esquivarlo con su Ferrari para evitar un posible accidente.

Los comisarios deportivos tomaron nota de la maniobra y podrían evaluar una sanción por el incidente.

Por si fuera poco, el piloto argentino también reveló un pequeño inconveniente físico al finalizar la jornada.

“Tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo al final de los entrenamientos libres 2. Afortunadamente, no fue demasiado grave ni motivo de preocupación”, explicó.

Lo que viene: última práctica y clasificación

La actividad del Gran Premio de Australia continuará con la tercera y última práctica, que se disputará este viernes desde las 22:30 de Argentina. Luego llegará la clasificación, programada para la madrugada del sábado a las 2:00.

En Alpine saben que deberán trabajar intensamente para revertir el rendimiento mostrado en el primer día. “Espero que podamos encontrar algunas mejoras durante la noche”, concluyó Colapinto