La intendente Fuentes entregó equipo informático para el personal de la Subsecretaría de Educación

Entregaron computadoras, notebooks y proyectores.

Hoy 22:29

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, entregó nuevo equipamiento tecnológico a distintas áreas de la Subsecretaría de Educación, en el Complejo Parque Norte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se otorgaron computadoras, notebooks y proyectores a la Junta de Clasificaciones, al Gabinete Psicopedagógico y a la Supervisión de Jardines de Infantes, que permitirán agilizar trámites, fortalecer la gestión y mejorar la atención a docentes y estudiantes.

“Estos dispositivos forman parte del proceso de modernización del Estado, que permitirá desburocratizar, despapelizar, agilizar trámites y hacerlos más transparentes”, indicó la jefa comunal.

“Estoy muy orgullosa de la dedicación y el esfuerzo de los empleados de esta dependencia municipal, quienes ponen a la educación del nivel inicial de la ciudad en los estándares más altos de la esfera nacional”, afirmó.

La Ing. Fuentes remarcó que “la educación de calidad es el pilar fundamental para el desarrollo de una comunidad, por lo que seguiremos trabajando todos los días para brindar a los niños y las niñas la formación que necesitan en el mundo actual”.

Por su parte, en representación del personal, Gabriela Bellomo agradeció al Ejecutivo “por estas valiosas herramientas que mejorarán la gestión administrativa y optimizarán nuestra labor cotidiana, beneficiando a toda la comunidad educativa”.